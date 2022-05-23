В Азербайджане задержан обвиняемый в убийстве, которого разыскивали пять лет

Один из объявленных в розыск по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по факту умышленного убийства пятилетней давности, задержан и привлечен к следствию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что преступление было совершено 30 марта 2017 года, когда несколько лиц, вступив в предварительный сговор, на территории города Хырдалан Абшеронского района убили Валеха Наджафова, выстрелив ему в голову.

"Членам группировки, участвовавшим в совершении указанного преступления - гражданину Ирана Баширу Гахрамани, а также Ильхаму Гасанову, Рашаду Гурбанову, Хаялу Пашаеву, Кянану Гасанову, Билалу Байрамову, Аллахверди Рузпейкару и Мухаммеду Ахмедову были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. 24 мая 2019 года дело было направлено в суд, который признал их виновными.

Гражданин АР Самир Кязымов и гражданин ИРИ Гасан Рахбаригарадаглы также были признаны виновными по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) УК АР, однако ввиду уклонения от следствия 1 мая 2017 года они были объявлены в розыск и заочно арестованы.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, С.Кязымов был задержан 12 мая этого года. 18 мая ему были предъявлены обвинения по вышеуказанным статьям.

Следствие продолжается", - говорится в информации пресс-службы.