https://news.day.az/society/1464820.html В Баку сгорели цех и донерная
В Баку сгорели цех и донерная
В Наримановском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы внутри одноэтажного объекта общей площадью 80 кв.м, где расположены шиномонтажный цех и донерная.
Другие близлежащие объекты были защищены от огня, пожар потушен.
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