В Баку сгорели цех и донерная

В Наримановском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы внутри одноэтажного объекта общей площадью 80 кв.м, где расположены шиномонтажный цех и донерная.

Другие близлежащие объекты были защищены от огня, пожар потушен.