Стало известно о состоянии азербайджанского актера, якобы убитого в Турции

Вчера распространилась информация о гибели от огнестрельного ранения в голову азербайджанца, актера Кямрана Дадашзаде, проживающего в Стамбуле, Турция.

Как передает Day.Az, друг семьи артиста, руководитель Ассоциации образования и культуры Азербайджана в Турции, писатель Айгюн Гасаноглу сообщила lent.az, что в настоящее время К.Дадашзаде находится в отделении реанимации в больнице Cərrahpaşa.

"Обычно во время подобных инцидентов больницы не распространяют информацию о пациентах. Родные Кямрана Дадашзаде сказали нам, что у него смерть мозга. В настоящее время он подключен к аппаратам. Врачи возлагают надежду на один препарат. Сегодня станет известно, подействует ли он. Если да, то появится надежда, что Кямран выживет. Ждем чуда", - отметила А.Гасаноглу.

23 мая в результате вооруженного инцидента в районе Фатих турецкого города Стамбула ранения получили семь человек, в том числе один сотрудник полиции и азербайджанский актер Кямран Дадашзаде.

Он по чистой случайности оказался на месте происшествия и получил огнестрельное ранение в голову.

К.Дадашзаде родился в 1969 году в Сумгайыте. Был актером Сумгайытского государственного драматического театра. Во время пребывания в Турции снялся в таких сериалах, как Kurtlar Vadisi, Savaşçı, Kardeş Payı, Servet.