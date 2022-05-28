Какой будет погода в воскресенье?

29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 22-27° тепла. В Баку ночью 14-16°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью соста