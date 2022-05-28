https://news.day.az/society/1465944.html Какой будет погода в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Какой будет погода в воскресенье? - ПРОГНОЗ
29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 22-27° тепла. В Баку ночью 14-16°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью соста
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