В Баку пройдет парад классических автомобилей

Автомобильная федерация Азербайджана проведет 29 мая парад классических автомобилей, передает Day.Az.

Парад стартует с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку.

В его рамках будут организованы конкурсы среди участников и зрителей, а победители будут награждены Автомобильной федерацией Азербайджана.

Победители будут определены в номинациях "Самый уникальный автомобиль", "Самый пунктуальный водитель" и других.

Автомобили, прошедшие регистрацию, должны 29 мая, к 13:00 прибыть к Центру Гейдара Алиева.