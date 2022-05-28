https://news.day.az/society/1465949.html В Баку пройдет парад классических автомобилей
В Баку пройдет парад классических автомобилей
Автомобильная федерация Азербайджана проведет 29 мая парад классических автомобилей, передает Day.Az.
Парад стартует с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку.
В его рамках будут организованы конкурсы среди участников и зрителей, а победители будут награждены Автомобильной федерацией Азербайджана.
Победители будут определены в номинациях "Самый уникальный автомобиль", "Самый пунктуальный водитель" и других.
Автомобили, прошедшие регистрацию, должны 29 мая, к 13:00 прибыть к Центру Гейдара Алиева.
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