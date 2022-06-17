Теймур Мусаев встретился с гендиректором ВОЗ

Сегодня в рамках IX Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Как сообщили Day.Az в Минздраве, выразив признательность гендиректору ВОЗ за визит в нашу страну и участие в Глобальном Бакинском форуме, Теймур Мусаев подчеркнул важность успешного сотрудничества ВОЗ с Азербайджаном в борьбе с пандемией COVID-19, а также важность рекомендаций организации в этой сфере.

Тедрос Аданом Гебреисус выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан и высоко оценил вклад нашей страны в успешную борьбу с COVID-19 и ее деятельность в этой сфере на национальном, региональном и международном уровнях. Он также отметил тесное сотрудничество между Международным центром Низами Гянджеви и ВОЗ, подписание Меморандума о взаимопонимании.

В заключительной части встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.