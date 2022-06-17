Вниманию медработников, борющихся с COVID-19 в Баку

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19 в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно принятому решению, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников продлен до 1 июля.

Отметим, что в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), установлена 3-кратная месячная надбавка к должностному (тарифному) окладу, медицинским работникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, а также лабораторным работникам, занимающимся исследованием биологического материала, в том числе работникам объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Азербайджанского института продовольственной безопасности - в 4-кратном размере, работникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам - в 5-кратном размере.

Согласно действующему до сих пор постановлению, сверхурочная работа была оплачена пропорционально отработанному времени.