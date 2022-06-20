В Шабране автомобиль сбил пешехода
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В Шабране автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жителя бакинского поселка Сулутепе Бадалова Гюндуза Байрам оглу (1969 г.р.) сбил неизвестный автомобиль.

Гюндуз Бадалов был доставлен в Шабранскую центральную больницу с диагнозом черепно-мозговая травма.

По данному происшествию ведется расследование.