https://news.day.az/society/1472241.html В Шабране автомобиль сбил пешехода
В Шабране автомобиль сбил пешехода
В Шабране автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жителя бакинского поселка Сулутепе Бадалова Гюндуза Байрам оглу (1969 г.р.) сбил неизвестный автомобиль.
Гюндуз Бадалов был доставлен в Шабранскую центральную больницу с диагнозом черепно-мозговая травма.
По данному происшествию ведется расследование.
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