В Азербайджане отменяется еще один карантинный запрет

С 21 июня 2022 года отменяется требование о запрете скопления лиц (за исключением близких родственников, то есть родителей, бабушек и дедушек, детей, братьев и сестер) в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в решении Кабмина Азербайджана о продлении особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений.

Отметим, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.