Сегодня в Азербайджане наступит лето

Сегодня, 21 июня, в Азербайджане наступит астрономическое лето.

Как передает Day.Az, лето наступит в 13:13.

В это время ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением солнечных лучей, в этот день Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом (73⁰.1). Наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность светового дня составляет 15 часов 3 минуты 24 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.

Отметим, что осеннее равноденствие придется на 23 сентября и наступит в 05:03. В это время продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Солнце, двигаясь по эклиптике и пересекая экватор, переходит из Северного полушария в Южное, и с этого момента в Северном полушарии начинается осенний сезон.

Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря в 01:48. В это время ось вращения Земли образует наибольший угол с направлением солнечных лучей, Солнце находится на минимальной высоте (26⁰.2) над горизонтом. Наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Продолжительность светового дня составляет 9 часов 17 минут 22 секунды, а продолжительность ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.