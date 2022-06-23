В Баку водитель не подчинился требованиям полиции

В столице задержан водитель, неподчинившийся требованиям полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

22 июня около 17:00 на территории поселка Баладжары водитель автомобиля марки Lexus был задержан сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции за непристегнутый ремень безопасности. Сотрудники полиции заподозрили, что водитель, житель Баку Гумбат Набиев находится под воздействием наркотиков. При попытке отвезти его на медицинское освидетельствование водитель проигнорировал законное требование полиции и проявил неподчинение.

Г.Набиев был задержан и препровожден в 6-й отдел полиции Бинагадинского РУП.