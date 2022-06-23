https://news.day.az/society/1473420.html В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 089 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 206 человек вылечились, 9 716 скончались, число активных больных - 167.
За прошедшие сутки проведено 2 222 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 947 240 тестов.
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