21 июня прошло мероприятие IV Республиканское педагогические чтение по гуманистической педагогике на тему "Учитель - носитель радости и ценности".

Мероприятие было организовано Центром Гуманистической Педагогики Азербайджанской Республики с Международной Ассоциацией Образовательных Организаций Гуманистической Педагогики при Международном Центре Гуманистической Педагогики и Бакинской средней школой №201. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики и минутой молчания почтили память наших шехидов.

Президент Международной ассоциации образо­вательных органи­заций гуманистической педагогики Асиф Джахангиров, рассказал о важ­ности педагогического чтения и основных принципах гуманистической педа­гогики.

Выступивший на мероприятии министр образования Азербайд­жанской Республики Эмин Амруллаев подчеркнул исключительную роль учителей в грамотном и образованном воспитании подрастающего поколения и выразил уверенность, что педагогические чтения дадут полезные результаты для работников образования.

В своих выступлениях ряд участников отметили, что педагогические чтения играют важную роль в развитии учителей и приобщении их к новым подходам к образованию.

Участникам были вручены сертификаты в рамках IV Республиканского педагогического чтения.

На церемонии директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банкини был награжден премией Министерства Образования в тему "Учитель - носитель радости и ценности".