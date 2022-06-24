Директор Европейской-Азербайджанской школы награжден премией Министерства образования (R)
21 июня прошло мероприятие IV Республиканское педагогические чтение по гуманистической педагогике на тему "Учитель - носитель радости и ценности".
Мероприятие было организовано Центром Гуманистической Педагогики Азербайджанской Республики с Международной Ассоциацией Образовательных Организаций Гуманистической Педагогики при Международном Центре Гуманистической Педагогики и Бакинской средней школой №201. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики и минутой молчания почтили память наших шехидов.
Президент Международной ассоциации образовательных организаций гуманистической педагогики Асиф Джахангиров, рассказал о важности педагогического чтения и основных принципах гуманистической педагогики.
Выступивший на мероприятии министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев подчеркнул исключительную роль учителей в грамотном и образованном воспитании подрастающего поколения и выразил уверенность, что педагогические чтения дадут полезные результаты для работников образования.
В своих выступлениях ряд участников отметили, что педагогические чтения играют важную роль в развитии учителей и приобщении их к новым подходам к образованию.
Участникам были вручены сертификаты в рамках IV Республиканского педагогического чтения.
На церемонии директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банкини был награжден премией Министерства Образования в тему "Учитель - носитель радости и ценности".
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