Гражданин Грузии совершил серию квартирных краж в Баку

В одной из квартир в Наримановском районе Баку была совершена кража. Пострадавший обратился в 18-е отделение Наримановского РУП.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Главного управления полиции г. Баку, Наримановского РУП и 18-го отделения, был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении кражи гражданин Грузии Паата Гриневич.

В своих показаниях, он указал, что приехал в Баку именно с целью совершения краж. Было установлено, что Паата Гриневич обокрал еще одну квартиру в Низаминском районе.

Отметим, камеры зафиксировали то, как задержанный ходил по адресам, в которых совершил кражи.

Собранные по фактам материалы направлены в Наримановский РУП.