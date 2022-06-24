На Абшероне мошенник представлялся сотрудником коммунальных служб

В городе Хырдалане Абшеронского района задержан человек, представлявшийся сотрудником ОАО "Азерсу" и других коммунальных служб.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

На основании поступивших жалоб сотрудниками Абшеронского РУП был задержан совершивший указанные незаконные действия Рафаил Аскеров. В ходе расследования выяснилось, что он таким образом обманул нескольких лиц и получил от них различные суммы денег.

Собранные по фактам материалы направлены в Абшеронский районный суд, решением которого Р.Аскеров арестован в административном порядке на два месяца.

Рафаил Аскеров ранее уже задерживался сотрудниками полиции. Он был арестован в административном порядке за совершение аналогичных действий в Гяндже и Низаминском районе столицы.