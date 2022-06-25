В районах Азербайджана выпал град

По состоянию на 11:00 25 июня в большинстве районов Азербайджана наблюдалась погода в основном без осадков, однако в северных и западных районах прошли грозы и ливни, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

В настоящее время в Балакенском районе идут дожди.

Количество выпавших осадков в Гейгеле составило 23, Шахдаге - 13, Хыналыге, Мингячевире -12, Огузе - 11, Габале - 9, Сарыбаше, Грызе - 8, Шеки - 6, Дашкесане, Загатале, Агстафе - 5, Гяндже - 4, Шаруре, Гедабее, Товузе, Кишчае, Лазе, Балакене, Губе - 2, Гусаре, Шамкире, Нафталане, Садараке, Евлахе, Сумгайыте - до 1 миллиметра.

24 июня в селе Кичик Дахна Шекинского района выпал град.

Вчера температура воздуха в Баку на два градуса превысила климатическую норму. На Абшеронском полуострове она составила 26-31, в Нахчыванской АР - 31-36, в высокогорье - 18-23, в Аране - 29-34 градуса тепла.

До 29 июня в большинстве районов Азербайджана прогнозируется дождливая погода, в северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди, северо-западный ветер.