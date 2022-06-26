По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана в разных уголках Баку прошли марши и показательные выступления военных оркестров.

Наблюдавший за выступлениями житель Баку Вусал Алиев сказал Trend, что особое удовольствие наблюдать за армией-победителем, передает Day.Az.

По его словам, большая честь наблюдать за мероприятиями азербайджанской армии, освободившей наши земли от 30-летней армянской оккупации.

"Героическая Азербайджанская Армия под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны победила врага. Земли, к которым мы в течение многих лет желали вернутся, свободны", - отметил он.