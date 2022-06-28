В Азербайджане повысятся пособия по рождению ребенка
Увеличение бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана будет способствовать усилению социальной защиты населения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев на внеочередном заседании парламента.
Он отметил, что большая часть финансовых средств будет направлена на финансирование материальной помощи по трудовым пенсиям, выплате заработной платы и социальных пособий.
Гулиев подчеркнул, что в Азербайджане предусматривается увеличить средства, выделяемые на пособие по рождению ребенка, еще на четыре миллиона манатов и довести их до 24 миллионов манатов.
По его словам, это связано с увеличением размера пособия по рождению ребенка с 200 до 300 манатов с начала 2022 года.
Отметим, что согласно изменениям, доходы и расходы бюджета ГФСЗ составят 5606,3 миллиона манатов, что на 299,5 миллиона манатов, или 5,6 процента больше утвержденного показателя.
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