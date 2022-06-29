Спецоперация на границе Азербайджана и Ирана

Около 18:00 28 июня пограничный наряд, несущий службу в районе погранзаставы, расположенной близ села Лазран Ярдымлинского района, обнаружил признаки нарушения государственной границы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что погранзастава была поднята по команде "В ружье!", а ее территория - оцеплена.

В результате проведенных оперативных мероприятий был обнаружен и изъят сверток, спрятанный в кустах, в котором находились 4 855 граммов героина и 990 граммов метамфетамина.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.