Министерство нацобороны Турции поблагодарило сотрудников МЧС Азербайджана за участие в тушении лесных пожаров

28 июня в Турции состоялась церемония награждения пожарных из зарубежных стран, которые приняли участие в операциях по тушению лесных пожаров в провинции Мугла.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, командующий ВВС Турции генерал-лейтенант Зия Джемаль Кадиоглу от имени руководства министерства национальной обороны выразил благодарность членам экипажа самолета-амфибии BE-200ÇS министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и вручил им ценные подарки.

В публикации на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter отмечается, что азербайджанские пожарные, которые приняли участие в тушении лесных пожаров в районе Мармарис турецкого города Мугла, вылетели на родину.