В двух селах Масаллы восстанавливаются электросети

ОАО "Азеришыг" в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева восстанавливает электросети сел Эминли и Эреб Масаллинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в селе Эминли со 171 абонентом, будет установлено 5 комплектных трансформаторных станций, в селе Эреб со 156 абонентами будут установлены 2 комплектных трансформаторных пункта. В обоих селах электросчетчики будут заменены на новые.

Наряду с деревнями Эминли и Эреб, продолжаются работы по реконструкции в селах Хырмандалы и Моллаоба Масаллинского района. После завершения работ около 2000 абонентов будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.