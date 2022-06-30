https://news.day.az/society/1475290.html В Азербайджане отменено более 1600 муниципальных актов
В Азербайджане отменено более 1600 муниципальных актов
Министерством юстиции принимаются практические меры в области методической помощи муниципалитетам.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции Азербайджана.
Было отмечено, что в 2022 году административный контроль был осуществлен по более чем 40 тысячам муниципальных актов.
На основании предложений министерства было отменено или изменено более 1 600 муниципальных актов, возвращено более 7 000 гектаров незаконно предоставленных земельных участков.
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