Первого июля стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Полуфинальный этап конкурса начался с экзамена по направлению Workforce на основе международной лицензии на компьютерную эксплуатацию (ICDL). На экзамене был оценен уровень цифровых знаний участников, а также созданы условия для получения сертификата международного уровня, передает Day.Az.

Затем участники приняли участие в дебатах, направленных на повышение личностного развития и мыслительных способностей в рамках программы ораторского искусства конкурса Yüksəliş.

В ходе дебатной сессии полуфиналисты были разделены на команды и участвовали в дебатах в соответствии со своими позициями. В итоге кандидаты были оценены судьями по 13 пунктам и получили соответствующие баллы.

Отметим, что экзаменационная и дебатная сессии ICDL были организованы совместно с Государственным экзаменационным центром и общественным объединением "Дебаты в гражданском обществе" в целях поддержки личностного развития участников.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов и заместитель министра, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев.

332 человека, успешно прошедшие предыдущий этап, получили право на участие в полуфинале. Полуфинальный этап конкурса продлится до 3 июля.

Отметим, что в конкурсе Yüksəliş, регистрация на участие в котором стартовала 17 февраля 2022 года, приняли участие 12 299 человек. 20 победителей конкурса Yüksəliş получат индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и государственных деятелей, будут включены в кадровый резерв и получат денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров.