В Баку на свадьбе тяжело ранили ножом известного тамаду

В Низаминском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в доме торжеств Altun, расположенном по адресу Микаил Алиев 9б.

Тамада Мехтиев Ягуб Исаг оглу подвергся нападению со стороны одного из гостей свадьбы. Он получил ножевое ранение в спину. Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что пострадавший тамада Я.Мехтиев более известен под псевдонимом Натиг Даглар оглу.