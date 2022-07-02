https://news.day.az/society/1475626.html В Баку на свадьбе тяжело ранили ножом известного тамаду - ФОТО
В Баку на свадьбе тяжело ранили ножом известного тамаду - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в доме торжеств Altun, расположенном по адресу Микаил Алиев 9б.
Тамада Мехтиев Ягуб Исаг оглу подвергся нападению со стороны одного из гостей свадьбы. Он получил ножевое ранение в спину. Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отметим, что пострадавший тамада Я.Мехтиев более известен под псевдонимом Натиг Даглар оглу.
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