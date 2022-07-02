МВД об аварии в Гейгеле, в котором погибли 6 человек

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Гейгельском районе, в котором погибли 6 человек.

Как сообщили Day.Az в МВД, 1 июля около 23.00 на территории села Молладжалилли Гейгельского района автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Самухского района Орханом Гумбатовым, столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился житель Баку Н.Байрамов.

В результате О.Гумбатов и 4 пассажира скончались на месте, один пассажир - в больнице.

По факту ведется расследование.