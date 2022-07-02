В Баку 24-летний парень утонул в море

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку (примерно в 4 км от ближайшего пункта спасения на водах, на неконтролируемой территории) один человек утонул в море.

Как сообщили Day.Az в МЧС, вызванные на место происшествия водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и передали по назначению тело Рафига Зейнал оглу Исрафилова (1998 г.р.).