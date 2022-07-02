Если ученик с плохой успеваемостью идет к репетитору, это не влияет на результаты его учебы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

"Когда ученик 9-го класса, освоивший всего 20 процентов учебной программы, начинает заниматься с репетитором, он может за два года освоить еще 40 процентов учебного материала, но не более. Ученик, перешедший в 9 класс с небольшим багажом знаний, никогда не наберет [на экзаменах] ни 500, ни 600, ни 700 баллов. Поэтому они должны это понимать и хорошо учиться уже с младших классов.

К сожалению, родители не уделяют должного внимания обучению своего ребенка в начальной школе. Они начинают обращать на это внимание только после 9-го класса, чтобы их дети поступили в высшее учебное заведение. Внимание к образованию должно быть постоянным, а не временным. Необходимо слушать и понимать потребности детей. Родитель должен знать это лучше учителей. Нужно работать с родителями. У нас есть психологические службы, и мы всегда готовы предоставить родителям какие-либо консультации. Процесс обучения и воспитания непрерывно продолжается. Каждый человек передает знания своим детям. Бывают случаи, когда родитель не может сделать это. Родителю тоже нужна помощь в этом отношении", - сказала Аббасзаде.