Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду.

Как сообщили Day.Az в службе, по данным на 11:00 3 июля, в большинстве районов было без осадков, но в некоторых северных и западных районах прогремели грозы, шли кратковременные дожди, местами наблюдалось усиление северо-западного ветра.

По информации станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 3 м.

Наблюдаемая на территории страны ветреная погода сохранится до полудня 3 июля, с 4 июля будет дуть умеренный южный ветер. Кратковременные дожди продлятся в северных и западных районах до 5 июля.