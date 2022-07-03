https://news.day.az/society/1475919.html Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?
Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?
Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду.
Как сообщили Day.Az в службе, по данным на 11:00 3 июля, в большинстве районов было без осадков, но в некоторых северных и западных районах прогремели грозы, шли кратковременные дожди, местами наблюдалось усиление северо-западного ветра.
По информации станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 3 м.
Наблюдаемая на территории страны ветреная погода сохранится до полудня 3 июля, с 4 июля будет дуть умеренный южный ветер. Кратковременные дожди продлятся в северных и западных районах до 5 июля.
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