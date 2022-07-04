https://news.day.az/society/1476024.html В Баку пешехода переехали два автомобиля
В Баку пешехода переехали два автомобиля
В Ясамальском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Джафара Джаббарлы.
Исмаилова Эльчина Эльдар оглу 1992 года рождения, переходившего дорогу по пешеходной полосе, сбил автомобиль марки "Тойота". Сбитого пешехода переехало другое транспортное средство. Пешеход госпитализирован в городскую больницу № 1 с переломами позвоночника, ног и плечей. Состояние пациента тяжелое.
По данному факту в Управлении полиции Ясамальского района назначена автотехническая экспертиза.
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