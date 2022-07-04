В Азербайджане начали устанавливать инвалидность по новым критериям

В Азербайджане с первого июля инвалидность начали устанавливать по новым критериям.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

В сообщении отмечается, что вначале гражданин, подающий заявление об установлении инвалидности, должен обратиться в поликлинику по месту жительства для постановки на учет. Оценка инвалидности будет проведена в течение 15 рабочих дней после оформления соответствующего направления. С 1 июля инвалидность в Азербайджане будет устанавливаться по новым критериям.

Отметим, что ранее были внесены поправки в закон "О правах лиц с инвалидностью". Изменения вступили в силу с 1 июля 2022 года. Согласно новым правилам, инвалидность будет определяться по степени потери функций организма, в процентах.

Таким образом, I группа будет назначаться при утрате 81-100 процентов функций организма, II группа - 61-80, III группа - 31-60 процентов функций организма.

В соответствии с прежними правилами, инвалидность устанавливалась по 150-160 заболеваниям, однако по новым правилам число заболеваний увеличивается до 700.

Кроме того, инвалиды не будут проходить повторный медосмотр.