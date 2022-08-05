Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
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В Азербайджане за последние сутки выявлены 540 случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 788 209 человек вылечились, 9 755 - скончались, число активных больных составляет 3 054.

За последние сутки в стране проведены 3 435 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 062 408.

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