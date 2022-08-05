https://news.day.az/society/1484987.html Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
На востоке Кяльбаджарского района в результате взрыва мины 5 августа погиб военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего",- отмечается в сообщении ведомства.
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