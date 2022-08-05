Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
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На востоке Кяльбаджарского района в результате взрыва мины 5 августа погиб военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего",- отмечается в сообщении ведомства.