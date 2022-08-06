https://news.day.az/society/1485050.html В Баку неизвестный ударил мужчину ножом
В Баку неизвестный ударил мужчину ножом
В ходе драки в Сабунчинском районе Баку один человек получил ножевое ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Маштага.
Так, перед школой № 148 неизвестный нанес ножевое ранение в область сердца жителю Гейчайского района 1983 года рождения Алиеву Дильгаму Назыму оглы. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции в связи с данным фактом проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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