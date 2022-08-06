В Баку неизвестный ударил мужчину ножом

В ходе драки в Сабунчинском районе Баку один человек получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Маштага.

Так, перед школой № 148 неизвестный нанес ножевое ранение в область сердца жителю Гейчайского района 1983 года рождения Алиеву Дильгаму Назыму оглы. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудниками Сабунчинского районного отдела полиции в связи с данным фактом проводятся оперативно-розыскные мероприятия.