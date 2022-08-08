В Баку трагически погиб школьник

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ученик 3 класса средней школы № 45 имени Н.Нариманова города Баку Наримановского района.

Как передает Day.Az, информация об этом была размещена на официальной странице указанной школы в Facebook.

Сообщается, что в результате ДТП в столице погиб ученик 3-го класса школы Маджидли Салим.

Факт расследуется полицией.