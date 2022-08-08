https://news.day.az/society/1485391.html В Баку трагически погиб школьник
В Баку трагически погиб школьник
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ученик 3 класса средней школы № 45 имени Н.Нариманова города Баку Наримановского района.
Как передает Day.Az, информация об этом была размещена на официальной странице указанной школы в Facebook.
Сообщается, что в результате ДТП в столице погиб ученик 3-го класса школы Маджидли Салим.
Факт расследуется полицией.
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