Задержан подозреваемый в краже денег граждан из банкоматов

Сотрудники Товузского РОП задержали человека, который, злоупотребляя доверием граждан, похитил деньги с их банковских карт.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что Асим Гасанов присвоил денежные средства нескольких человек, сняв их посредством банкоматов, и нанес им материальный ущерб в размере 4 307 манатов.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что он совершил кражу в двух частных домах.

Не исключается совершение задержанным аналогичных преступлений в других городах и районах республики. Гражданам, пострадавшим от его действий, рекомендуется обратиться в Товузский РОП, call-центр МВД 102 и органы полиции по месту жительства.

По данным фактам ведется расследование.