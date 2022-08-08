Задержан подозреваемый в краже денег граждан из банкоматов
Сотрудники Товузского РОП задержали человека, который, злоупотребляя доверием граждан, похитил деньги с их банковских карт.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что Асим Гасанов присвоил денежные средства нескольких человек, сняв их посредством банкоматов, и нанес им материальный ущерб в размере 4 307 манатов.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что он совершил кражу в двух частных домах.
Не исключается совершение задержанным аналогичных преступлений в других городах и районах республики. Гражданам, пострадавшим от его действий, рекомендуется обратиться в Товузский РОП, call-центр МВД 102 и органы полиции по месту жительства.
По данным фактам ведется расследование.
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