Потомок Панахали хана посетил Агдам

Потомок Панахали хана - основателя Карабахского ханства, Мухаммедали Акбаров побывал в Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, приехавший в Азербайджан для участия в III летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше 21-летний Мухаммедали Акбаров посетил сегодня комплекс "Имарет", где находится дворец Панахали хана, и могилы своих предков в Агдаме.

Затем он побывал в крепости Шахбулаг.

Отметим, что Мухаммедали Акбаров родился и вырос в Испании.