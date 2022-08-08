https://news.day.az/society/1485575.html Потомок Панахали хана посетил Агдам - ФОТО
Потомок Панахали хана посетил Агдам - ФОТО
Потомок Панахали хана - основателя Карабахского ханства, Мухаммедали Акбаров побывал в Агдаме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, приехавший в Азербайджан для участия в III летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше 21-летний Мухаммедали Акбаров посетил сегодня комплекс "Имарет", где находится дворец Панахали хана, и могилы своих предков в Агдаме.
Затем он побывал в крепости Шахбулаг.
Отметим, что Мухаммедали Акбаров родился и вырос в Испании.
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