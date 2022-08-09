https://news.day.az/society/1485766.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию об ожидаемой погоде в регионах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Службе, с полудня 10 августа до первой половины второй декады скорость восточного ветра местами будет достигать 20-25 м/с.
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