В Азербайджане ухудшится погода
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Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию об ожидаемой погоде в регионах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Службе, с полудня 10 августа до первой половины второй декады скорость восточного ветра местами будет достигать 20-25 м/с.