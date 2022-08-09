Социальное обеспечение семей шехидов и инвалидов войны находится в центре постоянного внимания азербайджанского государства.

Об этом сказала Trend во вторник мать шехида Юсифа Будагова - Лятафят Будагова, передает Day.Az.

Она отметила, что поддержка Президентом Ильхамом Алиевым семей шехидов чувствуется на каждом шагу.

"Мой сын Будагов Юсиф Рамиг оглу участвовал в Отечественной войне и 27 октября 2020 года стал шехидом в одном из боев на физулинском направлении. За героизм, проявленный в боях, был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули", - сказала Лятафят Будагова.

Мать шехида, которой была предоставлена ​​квартира в поселке Ходжасан, отметила, что по поручению Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева семьи шехидов окружены постоянным вниманием: "Этот шаг является показателем особого внимания главы государства к памяти нашего шехида, ко всем семьям шехидов".

Будагова выразила благодарность главе государства за заботу о семьях шехидов и в других сферах.