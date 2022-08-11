Смертельная авария в Ширване

В аварии в Ширване погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на сортировочном пункте железнодорожной станции в городе Ширван.

В результате опрокидывания автомобиля марки "ВАЗ-2106", житель Ширванского района Гасанов Эмин Эльвин оглу 2007 года рождения скончался на месте.

По факту проводится расследование.