https://news.day.az/society/1486452.html Смертельная авария в Ширване
Смертельная авария в Ширване
В аварии в Ширване погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на сортировочном пункте железнодорожной станции в городе Ширван.
В результате опрокидывания автомобиля марки "ВАЗ-2106", житель Ширванского района Гасанов Эмин Эльвин оглу 2007 года рождения скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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