Начались переводы учащихся X классов

С 11:00 15 августа начался процесс переводов учащихся Х классов на 2022-2023 учебный год. Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, процесс размещения заявок родителей в электронной системе sy.edu.az продолжится до 18:00 5 сентября.

Родители должны до 15:00 9 сентября представить документы своих детей в общеобразовательные учреждения, в которые они переведены.