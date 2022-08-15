https://news.day.az/society/1487307.html Начались переводы учащихся X классов
Начались переводы учащихся X классов
С 11:00 15 августа начался процесс переводов учащихся Х классов на 2022-2023 учебный год. Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, процесс размещения заявок родителей в электронной системе sy.edu.az продолжится до 18:00 5 сентября.
Родители должны до 15:00 9 сентября представить документы своих детей в общеобразовательные учреждения, в которые они переведены.
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