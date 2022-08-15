Стала известна стоимость новой школьной формы

Обнародовано время поступления в продажу и стартовые цены новой школьной формы.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос modern.az сообщил менеджер по продажам ОАО "Бакинский швейный дом" (БТД) Этибар Азимов.

По его словам, цена на рубашки с длинными и короткими рукавами составляет около 14 манатов, а брюки и юбки покупателям предложат по 25 манатов:

"Общая цена составит 39 манатов. Цена обусловлена ​​тем, что материал изготовлен из шерсти. Один метр шерсти обходится нам в 10 долларов. Что касается курток, то мы их не производим. Поэтому мы не знаем цены пока".

Э.Азимов подчеркнул, что школьная форма поступит в продаже с 17 августа.

Напомним, что некоторое время назад премьер-министр Али Асадов утвердил "Описания форменной одежды учащихся государственного общеобразовательного учреждения". Согласно решению, использовать прежнюю форму можно будет до конца учебного года.