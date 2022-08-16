В результате пожара в Шабране пострадали несколько зданий

Продолжаются работы по тушению пожара, возникшего в районе села Халфяляр Шабранского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в селе Халфяляр в результате пожара, возникшего на убранном зерновом поле, повреждены несколько частных объектов. В связи со сложным рельефом и ветреной погодой в район были стянуты дополнительные силы, чтобы ускорить тушение пожара и не допустить распространения огня на большую территорию. К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, силы Северного регионального центра, в том числе вертолеты авиаотряда МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.