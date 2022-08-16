В Баку 54 человека получили солнечный удар

С начала летнего сезона в связи с солнечным ударом на Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBIB обратились 54 человека.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 27 из них были госпитализированы, 27 людям была оказана помощь на месте. 40 из числа обратившихся -взрослые, 14 - дети. Среди госпитализированных 20 человек взрослые, 7 - дети.