В Азербайджане могут быть повышены проходные баллы в вузы по некоторым специальностям

Ожидается, что в этом году будут повышены проходные баллы по таким престижным специальностям, как информатика, инженерия и информационные технологии в I группе специальностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу процесса выбора специальностей в вузы.

"Никто бы не поверил десять лет назад, что проходной балл на юридический факультет будет меньше, чем по специальностям информационных технологий. Изменения, происходящие на рынке труда, мы видим и при выборе специальностей абитуриентами", - сказала председатель ГЭЦ.