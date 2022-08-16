https://news.day.az/society/1487564.html В этом году увеличилось число мест по госзаказу в вузах Азербайджана - Малейка Аббасзаде
В этом году увеличилось число мест по госзаказу в вузах Азербайджана - Малейка Аббасзаде
В этом году увеличилось число мест по госзаказу в вузах Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом выбора специальностей в вузы.
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