В этом году увеличилось число мест по госзаказу в вузах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом выбора специальностей в вузы.

Новость обновляется