Полиция задержала пытавшихся продать по завышенной цене билеты на игру "Карабаха"

Сотрудниками полиции задержаны лица, занимающиеся незаконной продажей билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Day.Az сообщили в среду в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что задержаны 7 человек, которые пытались различными способами продать билеты по завышенной цене. У них были обнаружены и изъяты билеты, зарегистрированные на имена более 300 лиц.

В соответствии со статьей 443 Кодекса об административных проступках в отношении каждого из указанных лиц составлены протоколы и наложены административные взыскания в размере 700 манатов за фальсификацию или продажу билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования по ценам, превышающим установленные тарифы.

Меры полиции по пресечению подобных случаев продолжаются.