Начался этап собеседования конкурса по приему учителей

С сегодняшнего дня стартует этап собеседования конкурса по приему учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Было отмечено, что на собеседование в полную среднюю школу № 18 города Баку приглашены 5298 человек. В первый день будут организованы собеседования по биологии (азербайджанский и русский секторы), информатике, азербайджанскому языку и литературе, музыке.

В ходе собеседований, которые продлятся до 25 августа, соответствующая комиссия проверит профессиональные навыки, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов в соответствии с программой.