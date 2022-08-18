Изъята крупная партия наркотиков, доставленных из-з аграницы

Изъята крупная партия наркотиков, доставленных из-за границы.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского РОП на основании поступившей информации, на территории села Самедабад был задержан Хеирхаг Кураббаслы. В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято более 19 кг наркотиков, которые он ввез в нашу страну, нарушив государственную границу.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.