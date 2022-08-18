Гадалка получила 50 000 манатов за "освобождение" товаров от таможенной пошлины

Севиндж Каримовой, известной как гадалка, обвиняемой в мошенничестве и взяточничестве, был зачитан приговор Бакинским судом по тяжким преступлениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", виновной в совершении указанных действий была признана жительница Тертерского района С.Каримова, 1971 года рождения, и приговорена к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В ходе следственных действий было выявлено, что С.Каримова изъяла у лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, что "освободит" ввозимые им из-за рубежа товары от уплаты таможенных пошлин, взяв за это 50 000 манатов.

Она также пообещала организовать освобождение арестованного Фарруха Байрамова и требовала с его родственников 29 000 манатов в качестве взятки.

С.Каримова ложно пообещала своему лечащему врачу, что ее дядя построил многоэтажные дома в Баку и Хырдалане. Всего на покупку дома она получила от этого врача и его сына 43 тысячи манатов. 15 тысяч манатов из этих денег были собраны со свадьбы сына доктора по имени Эльвин. Однако позже выяснилось, что никакого имущества на этих лиц зарегистрировано не было, а деньги присвоила С. Каримова.