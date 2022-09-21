https://news.day.az/society/1497027.html В Шамкире пять членов одной семьи попали в ДТП
В Шамкире пять членов одной семьи попали в ДТП
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке шоссе Баку-Газах, проходящем по территории района.
Водитель легкового автомобиля двигался по ремонтируемой дороге.
В какой-то момент водитель не смог удержать машину и врезался в груду щебня, вылившуюся на обочину.
В результате аварии 5 членов одной семьи получили травмы и были госпитализированы.
Помимо водителя Наримана Аббасова, который получил травмы, имена четырех пострадавших:
Ругия Аббасова (1977) ;
Караман Аббасова (2000) ;
Айтадж Аббасова (2002) ;
Эльмира Аббасова (2014).
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