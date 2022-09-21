В Шамкире пять членов одной семьи попали в ДТП

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке шоссе Баку-Газах, проходящем по территории района.

Водитель легкового автомобиля двигался по ремонтируемой дороге.

В какой-то момент водитель не смог удержать машину и врезался в груду щебня, вылившуюся на обочину.

В результате аварии 5 членов одной семьи получили травмы и были госпитализированы.

Помимо водителя Наримана Аббасова, который получил травмы, имена четырех пострадавших:

Ругия Аббасова (1977) ;

Караман Аббасова (2000) ;

Айтадж Аббасова (2002) ;

Эльмира Аббасова (2014).